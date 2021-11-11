التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد فرنسيس، وذلك بمقر وزارة الخارجية في مدينة فريتاون.
وشهدت اللقاء، بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا وغير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 02:59 PM
بحثا آفاق التعاون بين البلدين وتعزيزها في كل المجالات“قطان” يلتقي وزير العلاقات الخارجية في سيراليون
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد فرنسيس، وذلك بمقر وزارة الخارجية في مدينة فريتاون.
وشهدت اللقاء، بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا وغير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "قطان" يلتقي وزير العلاقات الخارجية في سيراليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.