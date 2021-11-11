«الشؤون البلدية والإسكان» توضح آلية إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد

الرياض - محمد عبدالله - بيَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، آلية وطريقة وخطوات التقديم على طلب إصدار رخصة سكن جماع.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ هذه الخدمة يمكن من خلالها للأفراد إصدار رخصة سكن جماعي، من خلال منصة بلدي، والتي يمكن الولوج لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

شروط ترخيص سكن جماعي

وحددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، طريقة وآلية القيام بالتقديم على إصدار رخصة سكن جماعي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تحديد صفة مقدم الطلب

- تعبئة بيانات الطلب

- إرسال الطلب للاعتماد

- طباعة الترخيص بعد الاعتماد النهائي

- تحديد واختيار المسار العادي الذي يستغرق 30 يوم عمل

- أو تحديد المسار السريع الذي يستغرق 2 يومين عمل

وبينّت الوزرة، المتطلبات والاشتراطات اللازمة للاستفادة من الخدمة تتمثل في وجود سجل تجاري سارٍ في حال كان مقدم الطلب منشأة تجارية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنَّ مدة ترخيص السكن الجماعي للأفراد سنة.

غرامات مخالفات السكن الجماعي

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في يناير الماضي، عن البدء في تطبيق المخالفات والغرامات بدءًا من الأول من يناير الماضي، مشيرة إلى أنّه للحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي عبر (الضغط هنا).

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق، أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.

وبيّنت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصة مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.

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