بالفيديو.. أمير عسير يتفقد مشروعات تحسين المشهد الحضاري بخميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ميدانيًا، مشروعات تحسين المشهد الحضري في خميس مشيط، كما افتتح أول مركز صحي وفقًا للكود العمراني لهيئة تطوير عسير.

وذكرت هيئة تطوير عسير –عبر تويتر- أنَّ الأمير تركي بن طلال، تفقد ميدانيًا مشروعات تحسين المشهد الحضري بخميس مشيط، بمشاركة قيادات المنطقة والمحافظة.

كما دشن الأمير تركي، مركزًا صحيًا بحي الضباط، كأول مركز يتم تدشينه وفق الكود العمراني لهيئة تطوير عسير، والذي يشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

ووقف أمير منطقة عسير، على مراحل تنفيذ عدد من المشروعات بخميس مشيط، منها: ساحة مبنى البلدية الامامية، وطريق الثلاثين، وطريق المدينة المنورة، ودوار النقل الجماعي، والمرحلة الأولى من طريق الملك فهد.

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