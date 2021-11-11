بالفيديو.. طبيب سعودي يكتشف اختراعًا يغير من حياة المكفوفين

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور حسن الشهري، المتخصص بأمراض الأذن وجراحتها، أنَّ اختراعه عبارة عن جهاز ذكي يساعد مكفوفي البصر في استكشاف البيئة ويحصلون على معلومات كافية أن تساعدهم بحيث يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية والمتطلبات بشكل سلس وسهل.

وأكَّد الشهري خلال لقائه مع برنامج «صباح السعودية» المذاع عبر فضائية «السعودية» أنَّ البحث والاختراع تم الاعتراف به من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع واستغرق معه سنتين ونشر بمكتب الاتحاد الأوروبي براءات الاختراع أيضًا، مشيرًا لأن ابتكاره يسمى «المعين البصري لفاقدي البصر» ويطلق عليه هو «نظارة المكفوفين».

وتابع أنَّ مبدأ الجهاز هو الذكاء الاجتماعي وتعليم الآلة والشبكة العصبية وكذلك إنترنت الأشياء وما يميز الجهاز أنه تفاعلي ويحدث نفسه باستمرار ويحصل على معلومات باستمرار ومعالجة الصور ودمجها وإخراج تأثيرات سمعية للمستخدم لتمييز ما حوله.

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