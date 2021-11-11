الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في 5 خطوات فقط من خلال «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية المخصصة من وزارة الداخلية، كيفية وآلية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في عدة خطوات بسيطة.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، شرحت من خلالها طريقة وآلية الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أنه يمكن للموطنين السعوديين الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الحساب الشخصي بمنصة أبشر

- أضغط على أيقونة خدماتي

- اختر خدمات

- ثم اضغط على الأحوال المدنية

- أخيرًا، اختر خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن للمواطن الإبلاغ عن وثائقه المفقودة إلكترونيًا مع خدمات منصة أبشر ومن خلالها، لافتة إلى أنه لا يمكن إلغاء البلاغ عند تأكيده، وتشمل الخدمة إمكانية تقديم بلاغ عن فقد أي من الوثائق التالية:

- بطاقة الهوية الوطنية

- سجل الأسرة

- شهادة الميلاد

- شهادة الوفاة

تحميل أبشر أفراد

في وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ" 22 مليون" مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات متنوعة للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر، إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة، إلى أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية :

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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