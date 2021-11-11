خادم الحرمين يوافق على إقامة الدورة الـ 23 لمسابقة حفظ القرآن وتلاوته

الرياض - محمد عبدالله - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، للبنين والبنات، خلال شهري رجب وشعبان من العام الهجري الحالي.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر تويتر- أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، للبنين والبنات في دورتها الـ (23).

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة ستقام خلال شهري رجب وشعبان من هذا العام 1443هـ، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.

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