طقس السعودية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في عدد من مناطق المملكة سماء غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق والرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق أخرى، وإلى التفاصيل:

الطقس اليوم في المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

وأضاف المركز، في تقريره أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة في «الشفا، الهدا، الطائف، قيا، ميسان»، بدءا من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة السادسة مساء.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تؤثر الرياح النشطة بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء على مناطق الجوف «سكاكا»، والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقبة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

كما تتأثر بذات الحالة في نفس التوقيت، المنطقة الشرقية «الخفجي، القيصومة، النعيرية، قرية العليا»، وكذلك منطقة الرياض «الرياض، الخرج، الدوادمي، الزلفى، رماح، شقراء، عفيف».

حركة الموج في البحر والخليج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

وتابع مركز الأرصاد، أن حالة البحر تكون خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غربًا بسرعة25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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