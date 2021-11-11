بالفيديو.. أول تعليق من والد التوأم السيامي المصري بعد توجيه خادم الحرمين بعملية الفصل

الرياض - محمد عبدالله - عبر والد التوأم السيامي المصري سارة وسلمى عن فرحته وتقديره للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعملية الفصل.

وقال أثناء حديثه مع "الإخبارية": أقترح أحد أصدقائي التوجه للمملكة العربية السعودية حيث إن مستشفى الملك سلمان متخصص في تلك الحالات ويمكنه مساعدتك، بالإضافة إلى دور المملكة الكبير في عمليات فصل التوءم .

وقال معبرًا عن شكره وامتنانه للمملكة: أحب أن أوجه الشكر لخادم الحرمين وأهل المملكة الكرام وأشكركم على الهدية القيمة التي أرسلتموها لي ولبناتي.

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