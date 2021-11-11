بالفيديو.. 3 ضوابط للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

الرياض - محمد عبدالله - أجرت هيئة تقويم التعليم، تعديلات على ضوابط الرخص المهنية، مؤخرًا، وذلك لضمان المخرجات التعليمية والارتقاء بها في شتى مراحلها.

وأوضح تقرير لبرنامج «هنا الرياض» المذاع على قناة الإخبارية، أنَّ هيئة تقويم التعليم قامت –مؤخرا- بإجراء تعديلات تضمنت التالي:

ـ الحصول على المؤهل المناسب وفق الاشتراطات للجهات ذات العلاقة.

ـ استيفاء سنوات الخبرة لكل مستوى من مستويات الرخصة.

ـ عدم مضي أكثر من 12 شهرًا على نتائج الاختبار الأحدث.

وأضاف التقرير أن نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات جاء كمحفز للأداء ومؤشر للتميز، وأن الرخص المهنية تأتي وفق ضوابط محددة، لتأهيل مزاولة المهنة، وترتبط باجتياز الاختبار الذي يراعي المعايير التربوية العامة والتخصصية عند المعلم.

وأشار التقرير، إلى أن ضوابط الرخصة المهنية للمعلمين، ستطبق على المعلمين والمعلمات بالقطاعين العام والخاص.

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