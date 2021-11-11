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السعودية توجه رسالة عاجلة إلى مليوني مواطن ومقيم لإنهاء "الرحلة الشاقة"

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وجهت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، رسالة إلى مليوني مواطن ومقيم في المملكة.

وقال وكيل وزارة الصحة السعودية، عبد الله بن مفرح عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق أوروبا سبب لوجود الموجة الحالية من في القارة العجوز"، مشيرا إلى أن حوالي مليوني مواطن سعودي ومقيم ممن أعمارهم 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن.

وأضاف موجها رسالة لهم: "نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد. كونوا سببا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة".

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549022 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537990 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8806 حالات، لافتة إلى وجود 49 حالة حرجة في الوقت الراهن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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