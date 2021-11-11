فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بالمدينة المنورة

وأوضح مدير المعهد المهندس بندر بن رزيق الحربي، أن المعهد يسهم في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة، والمراكز التابعة لها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل الحكومي والخاص، في مجال (الحاسب الآلي والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة الذكية و التمديدات الصحية والنجارة العامة والميكانيكا العامة)، مبيناً أن ذلك يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
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