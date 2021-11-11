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الموافقة على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ 23
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك...
التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض
أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.وأوضحت عبر “تويتر”، أن...
فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بالمدينة المنورة
أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 - 25 / 4 / 1443هـ في...
ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت (19) كيلو جرما من مادة...
عسير تستعد لاستقبال الزوار
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق...
عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في السعودية
بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة...
بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية
أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات...
11.4 ألف مركبة تزور الواجهة البحرية بساحل عسير خلال أسبوع
استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 مواطنين لسرقتهم 12 مركبة وتنفيذ الجرائم بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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