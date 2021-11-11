اخبار السعوديه

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود

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الموافقة على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ 23

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك...

b07adddbed.jpgأبها : دوت الخليج
84eb1c2c60.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ

التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض

أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.وأوضحت عبر “تويتر”، أن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بالمدينة المنورة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 - 25 / 4 / 1443هـ في...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 3 مواطنين لسرقتهم 12 مركبة وتنفيذ الجرائم بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص والقبض عليهم، ارتكبوا جرائم سطو وسرقة،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

عسير تستعد لاستقبال الزوار

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في

بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

11.4 ألف مركبة تزور الواجهة البحرية بساحل عسير خلال أسبوع

استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها...

icon-byline.pngالدرب: سلطان عسيري
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

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