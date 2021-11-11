ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود

الموافقة على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها الـ 23 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.وأوضحت عبر “تويتر”، أن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بالمدينة المنورة أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 - 25 / 4 / 1443هـ في... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 3 مواطنين لسرقتهم 12 مركبة وتنفيذ الجرائم بها صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص والقبض عليهم، ارتكبوا جرائم سطو وسرقة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

عسير تستعد لاستقبال الزوار أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في السعودية بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

11.4 ألف مركبة تزور الواجهة البحرية بساحل عسير خلال أسبوع استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها... الدرب: سلطان عسيري الدرب: سلطان عسيري 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

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