شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد لـ«اليوم» : حالة مطرية على شمال الشرقية حتى الثلاثاء : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر شمال شرق المنطقة الشرقية المتمثلة في حفر الباطن، الخفجي بالحالة المطرية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة وذلك بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح من متوسطة الى خفيفة من يوم الاحد القادم حتى الثلاثاء .

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تتأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية المتوقعة من يوم غداً الجمعة حتى الثلاثاء القادم حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء يوم الجمعة إلى يوم الأحد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان و تصحب بزخات من البرد ورياح هابطة (قد تصل سرعتها إلى 55كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق تبوك ، والمدينة المنورة ، ومكة المكرمة ، والباحة ، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم ، والشرقية ، وشمال منطقة الرياض .