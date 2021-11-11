محمد بن مسعود - الدمام - وجه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، نصيحة للاتحاد الأوروبي بالتفكير قبل فرض أي عقوبات جديدة ضد مينسك لاسيما أن بلاده تمثل جسرا لعبور البضائع والغاز إلى أوروبا. يتبع….

كانت هذه تفاصيل خبر لوكاشينكو يوجه نصيحة عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.