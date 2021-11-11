محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، أنه من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تعزيز العلاقات الودية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا.
طهران – سبوتنيك. وقال خطيب زاده في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “إن هذا الأجراء، له عواقب غير سارة لواشنطن ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى”.
© AP Photo / Michael Sohn
وتابع: “من الطبيعي أن تقلق الولايات المتحدة من تعزيز العلاقات الودية والإقليمية بين الدول العربية وسوريا، لأن هذا الأجراء ليس فقط يعد إصلاحا للخلافات العربية، بل سيكون له عواقب غير سارة لواشنطن، ومنها فشل أهدافها الشريرة الأخرى وفشل مشروع الكيان الصهيوني في خلق الفتنة وعزل الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، وسيزيد هذا الفشل من خلال توجه الدول العربية واحدة تلو الأخرى نحو سوريا”.
وأضاف: “لطالما كانت سوريا من أهم الدول وأكثرها تأثيراً في المحيط العربي والمنطقة، وإحياء وجودها في هذا المحيط سيؤدي إلى نمو وحيوية هذا المحیط”، مشددا على أن تعزيز العلاقات بين سورية والدول العربية تصب في مصلحة الطرفين، وستكون ثمار هذه العلاقات للدول المذكورة أكثر منها لسوريا”.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": من الطبيعي أن تقلق واشنطن من تعزيز العلاقات السورية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.