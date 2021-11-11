دولة عربية تبدأ تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة في الأردن، عادل البلبيسي، إن إجراءات إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لمن حصلوا على جرعتين من قبل، ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال البلبيسي، بحسب ما نقل موقع “السوسنة” الأردني، إن شرط الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هو أن يكون قد مضى 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

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وأشار المسؤول الصحي الأردني إلى أن وزارة الصحة “ستصدر اليوم الخميس قرارا بتفعيل توصية لجنة الأوبئة بخصوص الجرعة الثالثة لمن مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية”.

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضىت ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم.

وأكد على أن هذه الجرعة ليست إلزامية، و”لكننا ننصح بها لمن حصل على جرعتين من اللقاح قبل 6 أشهر”، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات للمراكز الصحية بإمكانية إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح من نوع مختلف للجرعتين السابقتين في ظروف معينة.

وأوضح بأن الجرعة الثالثة لا تحتاج التسجيل المسبق، وفي وقت لاحق سيتم الإعلان عن المراكز التي تم تخصيصها لها.