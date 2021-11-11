مصر… جنوح باخرة سياحية في النيل على متنها 70 سائحا

محمد بن مسعود - الدمام - جنحت باخرة سياحية، اليوم الخميس، في النيل، بمدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.
وتعرضت الباخرة السياحية، للجنوح في جزيرة نيلية أمام مرسى كوم أمبو، وكان على متنها 70 سائحا من جنسيات مختلفة، بحسب صحيفة “اليوم السابع“.
وتلقت قوات الأمن المصرية، بلاغا من قوة تأمين المرسى، يفيد بـ”تعرض الباخرة للشحوط فى أحد الجزر أمام المرسى”.
وانتقلت الشرطة ورجال المسطحات المائية والعائمات لمكان الجنوح، وتبين أن الباخرة عند وصولها من مرسى إدفو وعلى متنها 70 سائحا، رست على مرسى معبد كوم أمبو.
وبعدما رست الباخرة، قام طاقمها بزيارة معبد ومتحف التماسيح، وخلال تحركها من مرسى كوم أمبو متجهة لمرسى أسوان تعرضت للجنوح عند إحدى الجزر.
وتقوم الأجهزة المعنية بالاستعانة بعدد من الكركات والأوناش فى محاولة لسحب الباخرة.
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