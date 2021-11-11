“السعودية” تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

أطلقت الخطوط السعودية عرضًا ترويجيًّا استثنائيًّا للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعاصمة الرياض بقيمة 150 دولارًا؛ بهدف إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المنوعة، في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وتفعيلًا لدورها كشريك استراتيجي وناقل رسمي لموسم الرياض.
ويشمل عرض “السعودية” الترويجي غير المسبوق، تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات: (أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة) إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر القادم.
يُذكر أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي (IMAGINE) عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.saudia.com)، والتطبيقات على الأجهزة الذكية، التي تقدم “السعودية” من خلالها باقة من الخدمات.
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 12:56 PM
في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.. وتفعيلًا لدورها كشريك استراتيجي“السعودية” تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض
أطلقت الخطوط السعودية عرضًا ترويجيًّا استثنائيًّا للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعاصمة الرياض بقيمة 150 دولارًا؛ بهدف إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المنوعة، في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وتفعيلًا لدورها كشريك استراتيجي وناقل رسمي لموسم الرياض.
ويشمل عرض “السعودية” الترويجي غير المسبوق، تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات: (أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة) إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر القادم.
يُذكر أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي (IMAGINE) عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.saudia.com)، والتطبيقات على الأجهزة الذكية، التي تقدم “السعودية” من خلالها باقة من الخدمات.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.