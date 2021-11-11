“الجوازات” توضح مدى إمكانية تجديد إقامة عاملة منزلية قبل موعدها

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد إقامة عاملة منزلية قبل موعدها.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المواطنين على موقع “تويتر”، أنه بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهراً .
وأضافت أنه في حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية المفعول .
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