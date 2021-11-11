شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنظم المؤتمر السعودي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الصحة الأربعاء القادم في الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بمشاركة عدد من المختصين في ذات المجال لاستعراض الجهود المبذولة للقضاء على المرض في المملكة والعلاجات المتاحة حاليًا.

ومن أبرز محاور جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام: العبء العالمي والمحلي لأمراض الكبد الفيروسية،وإستراتيجية برنامج إزالة التهاب الكبد الفيروسي ج في المملكه، وتطور البرنامج: الدليل العلاجي لالتهاب الكبد ب، والنتائج التي تحققت في العلاج، ومنظور المصابين بأمراض الكبد الفيروسية.