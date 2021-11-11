أمانة الشرقية تنظم ملتقى «أسبوع الجودة العالمي»

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الدمام - شريف احمد - - أمين الشرقية: الجودة أن نسبق توقعات المستفيد

تنظم أمانة المنطقة الشرقية ملتقى أسبوع الجودة العالمي تحت شعار الاستدامة، والذي يهدف للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة تتخذ الجودة كمنهجية إدارية، للوصول إلى الجودة الشاملة ورضى المستفيدين، حيث تعني الجودة أن تسبق الأمانة كجهة خدمية توقعات المستفيد، وتحقيق تطلعاته، وتقديم أفضل الخدمات والمشاريع.