الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 11:55 AM
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساءالأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
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