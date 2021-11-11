اخبار الخليج – «خلف» يبحث مع ممثلي رابعة وسادسة الشمالية احتياجات الأهالي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف في مكتبه بديوان الوزارة كل من سعادة النائب عبدالنبي سلمان ممثل الدائرة السادسة وسعادة النائب غازي آل رحمة ممثل الدائرة الرابعة والعضو البلدي حسين العالي ممثل الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، بحضور وكيل الوزارة لشئون الاشغال المهندس احمد عبدالعزيز الخياط ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بالإنابة المهندس إبراهيم الجودر.

وقد أشاد المهندس خلف خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها ممثلو المجلس النيابي والمجالس البلدية بما يعزز التعاون والتنسيق المستمر بينهم وبين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكافة المواطنين في كل المناطق، كما وتهدف إلى متابعة آخر مستجدات المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مناطقهم.

وقد أثنى النائبان والعضو البلدي على الجهود التي تبذلها الوزارة والتعاون الوثيق والدائم معهم، من خلال دراسة الطلبات التي يتم رفعها للوزارة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مثمنين عالياً هذا التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية والمرافق البلدية والتخطيط العمراني، حيث تمت الإشادة بجهود الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير شارع الشيخ زايد والذي تم الانتهاء منه مؤخرا، مؤكدين على أهميته في خدمة أهالي المنطقة، وفي هذا السياق تمت مناقشة موضوع توفير منفذ من جهة مجمع الرملي وقد وجه سعادته المعنيين بدراسة الطلب وعمل اللازم.

كما استفسر النائبان عن مخططات الاراضي المحاذية لمشروع الرملي الجنوبي، حيث أشار سعادته بأنه يتم حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المخططات بعد الحصول على موافقات الجهات الخدمية، كما يتم حالياً تثمين العقارات لحفظ حقوق المواطنين وملاك الأراضي.

وأشار المهندس خلف بأن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل عدد من الطرق بمجمع 738 في منطقة عالي والذي يشمل إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تركيب العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة وصباغة الخطوط الأرضية لتعزيز مستوى السلامة في المنطقة. كما يتم حاليا اعداد التصاميم التفصيلية لمشروع انشاء شبكة صرف صحي في بوقوة مجمع 457 حيث بلغت نسبة الإنجاز 70% من التصاميم.

وأضاف سعادة الوزير بأن الوزارة تعمل على اعداد التصاميم التفصيلية لمشروع تطوير تقاطع بوقوة- سار الذي يشمل إنشاء تقاطع علوي على شارع الشيخ خليفة بن سلمان للربط بين منطقتي سار وبوقوة كمنفذ جديد للمنطقتين لما تشهدانه من تطور عمراني ونمو سكاني ولتسهيل الوصول إليهما، كما يشمل المشروع ربط شارع 13 في منطقة سار بالتقاطع المقترح، وسيتم تنفيذه حال الانتهاء من هذه التصاميم التفصيلية والحصول على موافقة أجهزة الخدمات على أن يتم التنفيذ بعد رصد الاعتمادات المالية.