اخبار الخليج – طلبة البوليتكنك ينهون امتحاناتهم حضوريًا بالتزام تام بالإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - وسط إجراءات احترازية مشددة، أنهى طلبة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الخميس الموافق 11 نوفمبر الجاري امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2021-2022 حضوريًا في حرم البوليتكنك بمدينة عيسى، وذلك بعد توقفها منذ الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2019/2020 عندما تم التحول إلى التعلم عن بُعد إثر جائحة كوفيد-19.

وكانت البوليتكنك قد أعلنت في سبتمبر 2021م، ومع بداية العام الأكاديمي 2021-2022م، بأن الامتحانات ستكون حضوريًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وفي ذلك، أعربت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الدكتورة ريم البوعينين عن سعادتها بنجاح تجربة أداء الامتحانات حضوريًا، وبعودة الحياة في حرم الكلية، متقدمةً بجزيل الشكر للقائمين على تنظيم قاعات الامتحانات من موظفي البوليتكنك على حسن التنظيم وتوفير البيئة الصحية والمريحة لتأدية الامتحانات. كما أعربت عن فخرها بطلبة البوليتكنك لما أبدوه من تعاون والتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الكلية.

وبدورهم، عبَّر الطلبة عن ارتياحهم لتأدية الامتحانات حضوريًا، ومن الاحترازات الصحية التي اتخذتها الكلية في ظل هذه الظروف، مما يدل على حرص إدارة البوليتكنك على سلامة طلبتها وعلى عدالة درجاتهم وتحصليهم العلمي في الوقت نفسه.

هذا وقد ساهمت دائرة الأمن والسلامة في تنظيم عملية دخول وخروج الطلبة من وإلى حرم الكلية وقياس درجة حرارة الطلبة، وتوجيههم للالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تم تخصيص فريق من الموظفين لتقديم الخدمات التي تضمن توفير أجواء صحية ومناسبة، لتمكين الطلبة من تأدية الامتحانات بيسر وسلامة، من خلال الإشراف على سير الامتحانات، وتهيئة قاعات الامتحانات، وتعقيم المرافق والفصول الدراسية، بحسب تعليمات وتوصيات الفريق الطبي، بما يكفل راحة الطلبة وسلامتهم.