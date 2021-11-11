السفارة السعودية في واشنطن تعلن غلق أبوابها اليوم وغدًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، والقنصلية في لوس أنجلوس، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين القادم.

وأوضحت السفارة في واشنطن –عبر تويتر- أنها تود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة، خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

فيما ذكرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة، تزامنًا مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، وسوف يستأنف العمل يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر.

وأشارت قنصلية السعودية في لوس انجلوس إلى أنها تأمل بالتواصل -للحالات الطارئة- مع رقم الهاتف التالي: (310-895-6642).

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