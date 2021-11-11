تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالرياح والسحب الرعدية.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - تشهد 6 مناطق في المملكة، اليوم الخميس، سحبا رعدية ورياحا سطحية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تؤثر الرياح النشطة بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء على مناطق الجوف «سكاكا»، والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقبة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

كما تتأثر بذات الحالة في نفس التوقيت، المنطقة الشرقية «الخفجي، القيصومة، النعيرية، قرية العليا»، وكذلك منطقة الرياض «الرياض، الخرج، الدوادمي، الزلفى، رماح، شقراء، عفيف».

أما منطقة مكة المكرمة؛ فتشهد تكون سحب رعدية في «الشفا، الهدا، الطائف، قيا، ميسان»، بدءا من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة السادسة مساء.

اقرأ أيضا:

توجيه من رئيس «الأرصاد» بشأن الحالة المطرية على المملكة