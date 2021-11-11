المالكي: التحالف وجّه ضربات دقيقة لأهداف عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة

الرياض - محمد عبدالله - كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن توجيه التحالف ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة، لافتًا إلى أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة.

وأشار المالكي، إلى تحقيق الضربات لأهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" أن طيران التحالف استهدف، أيضاً، اجتماعا لقيادات كبيرة في ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل عن مصادر محلية، قولها، إن طيران التحالف استهدف اجتماعا يضم قيادات كبيرة من ميليشيات الحوثي، في دار الرئاسة جنوبي صنعاء.

وأكدت المصادر مصرع وإصابة قيادات بارزة في الميليشيات الانقلابية.

اقرأ أيضًا:

التحالف يشن ضربات جوية على معسكرات حوثية في صنعاء