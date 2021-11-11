نشرة عاجل.. سفراء 5 دول يدينون هجمات الحوثي على السعودية.. والأرصاد تتابع الحالة الماطرة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي خلال الساعات الماضية، وأبرزها رصد وزارة الحج لغياب موظفي الشركات عن مرافقة المعتمرين والقبض على مواطن أشعل النار في مركبة آخر، وتوجيه الأرصاد بشأن متابعة الحالة الماطرة.

46.4 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 49 حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استقرار في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 49 حالة، وهو العدد نفسه الذي تم تسجيله، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة لقاح كوورنا.

«الحج» ترصد غياب موظفي الشركات عن مرافقة المعتمرين.. والوزارة تتدخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها رصدت غياب موظفي شركات العمرة عن مرافقة المعتمرين أثناء الزيارة وأداء المناسك.

مصادر: عدادات المياه والكهرباء ستخضع للرقابة خلال 4 أشهر

نقلت قناة «الإخبارية»، عن مصادر مطلعة، قولها إنه في غضون 4 أشهر ستخضع عدادات المياه والكهرباء للرقابة للحد من المشاكل التي يعاني منها بعض المستهلكين.

القبض على مواطن بالقصيم أشعل النار في مركبة آخر لخلافٍ سابق بينهما

أعلنت شرطة منطقة القصيم، الأربعاء، القبض على مواطن أتلف مركبة آخر، بإشعال النار فيها لخلافٍ سابق بينهما.

توجيه من رئيس «الأرصاد» بشأن الحالة المطرية على المملكة

وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام برفع الجاهزية للإدارات المعنية والمساندة بالمركز، لمتابعة الحالة الجوية الماطرة التي تمر على المملكة.

وكيل «الصحة» يوجه رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة

وجه وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة.وأشار إلى أن حوالي مليوني مواطن ومقيم ممن 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، قائلًا لهم: «نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد

«التحالف» ينفي انسحاب القوات السعودية من اليمن: إعادة التموضع أمر معمول به

نفى تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن، قائلا إنها غير صحيحة.

سفراء خمس دول يدينون هجمات الحوثي على السعودية ويطالبون بخفض التصعيد

التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، الأربعاء، بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر.وأدانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

مفاجأة بقضية «سفاح الإسماعيلية» بمصر.. المتهم يكشف لأول مرة سبب فعلته

كشف المتهم بذبح شخص في وضح النهار في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية أمام الأهالي وفصل رأسه عن جسده وحملها مترجلًا، سبب جريمته، في القضية التي اشتهرت باسم سفاح الإسماعيلية.

هل يكسر المنتخب السعودي عناد «الأسترالي» على أرضه؟

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ظهر غد، مباراة تعد هي الأهم في مشوار تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، عندما يحل ضيفًا على نظيره الأسترالي في مدينة سيدني، وهير مواجهة غير مأمونة العواقب لكلا المنتخبين اللذين يعتبران الأقوى في آسيا في المرحلة الراهنة.