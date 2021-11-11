«آل الشيخ» ومدير قطاع التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي يبحثان آفاق التعاون المشترك

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر المنظمة في باريس بمدير قطاع التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

تناول اللقاء، استعداد المملكة للاختبارات الدولية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم للإسهام في رفع مؤشرات المملكة من خلال تلك الاختبارات، كما جرى استعراض خطة وزارة التعليم في تطوير المناهج والمسارات التعليمية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم.

كما التقى وزير التعليم بنظيره وزير التربية التونسي الدكتور فتحي السلاوتي، وجرى خلاله استعراض تجارب البلدين في مجال التعليم في أثناء جائحة كورونا، وبحث مجالات تعزيز التعاون بين الجامعات في البلدين، إضافة إلى رغبة الجانب التونسي الاستفادة من تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

حضر اللقاء، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ، ومدير عام مركز الجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.