السعودية | مركز “التنمية” بحائل يناقش مع الجمعيات التعاونية صعوبات ومعوقات العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ حائل :

عقد مركز التنمية الاجتماعية بحائل، أمس الأربعاء اجتماعًا للجمعيات التعاونية بمنطقة حائل؛ بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فهد بن سعود الراضي.

وتخلل الاجتماع مناقشة جدول الأعمال بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية.

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل، فهد الراضي، على أهمية عمل الجمعيات التعاونية بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة .

وقال “الراضي”، إن المركز يشرف على الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن والدعوة والإرشاد ولجان التنمية الاجتماعية بالمنطقه والهدف هو رفع مستوى الخدمات بالمنطقه.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل،فريح العياد، على ضرورة الالتزام بالأهداف والقواعد الخاصة بالجمعيات التعاونية و‬⁩ خدمة المنطقة وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.وعلى أهمية التكاتف بين الجمعيات التعاونية وفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بحائل ممثلة بمركز التنمية الإجتماعية والعمل كفريق واحد للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.