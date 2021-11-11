شكرا لقرائتكم خبر عن بـ7 لغات عالمية.. ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 23 ألف مستفيد من ترجمة المسائل الشرعية في الربع الأول من العام الحالي

وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم", وهي: الإنجليزية والأوردية والفارسية والفرنسية والتركية والهوسا والبنغالية.

وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، مبيناً أن برنامج "نرشدكم بلغتكم" يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خلال ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام, لافتاً النظر إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (23,135) مستفيداً عبر (7) مواقع داخل المسجد الحرام.