شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التعليم يبحث فرص ومستقبل تطبيق المسارات بتعليم ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أمس مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي مستشار وزير التعليم والمشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان.

وناقش مستشار الوزير ما تم إنجازه في نظام المسارات للمرحلة الثانوية، وما تحقق من نتائج إيجابية مع عدد من القيادات الإشرافية بتعليم المحافظة، واستعرض في لقاء خاص، استهدف مديري ومديرات المدارس تناول التعريف بالممارسات والخطط الدراسية للمرحلة الثانوية، ورفع مستوى الوعي لمستحدثات النظام، والإجابة على استفسارات الميدان.

وزار الحميدان، عددًا من مدارس تعليم البنين شملت ثانوية الوليد بن عبدالملك وثانوية معاوية بن أبي سفيان، وتضمنت الزيارة التفقدية التباحث مع القيادات والمعلمين والطلاب حول فرص ومستقبل تطبيق المسارات وتعزيز ثقافة المسارات في المدارس، فيما زار الفريق المرافق الثانوية الخامسة والثانوية الحادية عشر للبنات.