المملكة تحتل المركز الأول.. أفضل 10 دول لشراء منازل حول العالم بأقل تكلفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

قال شركة بريطانية متخصصة في العقارات، إن المملكة تعتبر الدولةُ الأولى عالميًّا في “القدرة التي يملكها المواطنون على تحمل تكاليف” شراء المنازل في عام 2021، جاء ذلك من خلال دراسة علميه قامت الشركة بإجراءها.

وكشفت الدراسة أن متوسط راتب سنوي يزيد قليلًا على “20355 دولارًا” (ما يعادل 76331 ألف ريال)، بمساحة 100 متر مربع بتكلفة “90774 دولارًا” (أي ما يزيد قليلًا على 340 ألف ريال).

كما أجريت دراسة في 109 دول حول العالم، وتم خلالها مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة، إلى جانب عدد السنوات التي يستغرقها شراء منزل مساحته 100 متر مربع بمتوسط الراتب السنوي.

وجاءت أفضل 10 دول لشراء منازل بأسعار مناسبة وفقا لما أعلنته نتائج الدراسة كالتالي:

1- السعودية

2- جنوب إفريقيا

3- أمريكا

4- بورتا ريكو

5- الإمارات

6- فلسطين

7- عمان

8- أيسلندا

9- قبرص

10- قطر