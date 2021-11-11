محمد بن مسعود - الدمام - انتبه.. 7 علامات تظهر على الوجه تخبرك عن حالتك الصحية

يعتبر لون وشكل الوجه من الأشياء الضرورية التي يجب الانتباه إليها جيدا، نظرا لأنه يمكن أن يكشف العديد من الأمور عن صحتنا.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم 7 علامات تظهر على الوجه تكشف لك الكثير عن حالتك الصحية، وفق ما جاء في موقع “brightside”.

قد يهمك ايضاً

– انحسار الذقن:

يعتبر انحسار الذقن بشكل عام جزءًا من عملية الشيخوخة، ومع ذلك، يمكن أن تكون الأسباب الأخرى المعروفة بسبب تسلسل بيير روبن ومتلازمة تريشر كولينز، التي توجد عند الرضع الصغار، ما تعيق التنفس لديهم بشكل طبيعي.

لذا ينصح بعض الأطباء ارتداء دعامات لإعادة الذقن إلى مكانها ، خاصة في حالات اختلال الأسنان.

– النمو المفرط للشعر:

الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها يزعج الكثير من النساء، نظرًا لكون شعر الوجه مصدر قلق بالغ، وغالبًا ما تنفق النساء الكثير من المال في إزالته، لذا إذا كنتِ واحدة من هؤلاء النساء، يمكن أن تكون هناك مشكلة صحية أساسية هنا.

شعر الوجه والشعر في أجزاء أخرى من الجسم تبدو داكنة وخشنة يمكن أن يكون سببها حالة تسمى “الشعرانية”، ويرتبط هذا النوع من الشعر بهرمونات ذكورية معينة ويمكن أن يكون وراثيًا أيضًا.

– البشرة الشاحبة:

تغير لون البشرة ليس مشكلة نادرة، إذ يعاني الكثيرون من شحوب البشرة، وغالباً ما ينصحهم من يراهم بضرورة إجراء اختبارات للتحقق من إصابتهم بالأنيميا، إلا أن تلك المشكلة قد تتطلب المزيد من الانتباه والاهتمام.

لذلك إذا كان الشحوب موضعيا، أي في جزء معين من الجسم مثل الوجه أو أحد الأطراف، فيجب استشارة الطبيب فوراً.

قد يكون سبب الشحوب ضعف تدفق الدم، أو انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، أو عدد كرات الدم الحمراء، أو أيضاً بسبب عوامل بيئية مثل عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، أو بفعل الصقيع، أو انخفاض حاد في ضغط الدم.

– تشقق الشفاه:

نعاني جميعاً من تشقق الشفاه من حين لآخر بسبب الجفاف، خاصة في أشهر الشتاء، إلا أن قد يكون ذلك مشكلة صحية أخطر مما تعتقد، فالتشقق المستمر للشفاه يرجع إلى مجموعة كبيرة من الأسباب، مثل العدوى، أو الجفاف، أو التهاب الجلد التماسي، أو تناول بعض الأدوية.

لذا يجب استشارة الطبيب إذا كانت حالة الشفاة لا تتحسن بعد الانتظام في تناول كميات مناسبة من المياه والترطيب المنتظم للشفتين، فالتهاب الشفة يجعلها أكثر قابلية للإصابة بالسرطان.

– الشامات:

يعتقد الكثيرون أن الشامات مجرد علامات غير ضارة، لكن في المرة التالية التي تلاحظ فيها ظهور شامة على بشرتك، ألق عليها نظرة دقيقة فاحصة، وإذا كانت الشامة ينمو الشعر منها، ولونها مثير للاهتمام أو قطرها أكثر من 6 ملليمترات، فمن الضروري الذهاب إلى الطبيب.

– التقرحات:

عادة ما تظهر التقرحات حول الشفتين أو فتحتي الأنف، وتكون بسبب فيروس الهربس من النوع الأول، وبالرغم من إمكانية علاجها، فهي تميل للظهور مراراً وتكراراً، ووفقاً للأطباء، يظل ذلك الفيروس معك إلى الأبد، وعادة ما تظهر بسبب الإجهاد الشديد، أو التوتر، أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، أو بسبب الحالة الصحية السيئة للجسم بشكل عام.

وتظهر التقرحات وتختفي من تلقاء نفسها، ولكن إذا كانت كبيرة بشكل غير معتاد أو تتكرر كثيراً، من الأفضل استشارة الطبيب.

– انتفاخ حول العينين:

عادة ما يرتبط تورم وانتفاخ العين بقلة النوم أو السهر لوقت متأخر، لكن إذا استمرت المشكلة، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية، حيث يمكن أن يحدث ذلك بسبب تراكم السوائل تحت الجفن وربما يرجع ذلك إلى الحساسية، أو كثرة البكاء، أو تناول كميات كبيرة من الأملاح.

