محمد بن مسعود - الدمام - تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية. واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية. كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن. استمرت شهرًا كاملًا.. اختتام مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-11 اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية. واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية. كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن. 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 08:26 AM تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية. واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية. كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن.

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