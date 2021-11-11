إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة يومي اليوم الخميس وغدًا الجمعة خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وقالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نود إحاطتكم علمًا بأنه حسب توجيه مقام سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، فإن يومي الخميس والجمعة الموافقين ١١- ١٢ نوفمبر ٢٠٢١م؛ سيكونان عطلة رسمية بمناسبة إجازة المحاربين، وسيتم مباشرة العمل يوم الاثنين نوفمبر 2021.. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام في موقع السفارة”.
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 09:36 AM
قالت إنه سيتم مباشرة العمل الاثنين داعية للتواصل هاتفيًّا في حالة الطوارئإحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب
أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة يومي اليوم الخميس وغدًا الجمعة خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وقالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نود إحاطتكم علمًا بأنه حسب توجيه مقام سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، فإن يومي الخميس والجمعة الموافقين ١١- ١٢ نوفمبر ٢٠٢١م؛ سيكونان عطلة رسمية بمناسبة إجازة المحاربين، وسيتم مباشرة العمل يوم الاثنين نوفمبر 2021.. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام في موقع السفارة”.
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