“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن ضباب، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، ان هذه الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.