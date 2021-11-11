محمد بن مسعود - الدمام - خسائر كبيرة في جبهات جنوب مأرب بعد تنفيذ الحوثيين عدة هجمات

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، خوض معارك عنيفة ومتواصلة ضد قوات الحوثي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن). وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قوات الحوثي تكبدت، خلال الساعات الماضية، ‏خسائر في الأرواح والعتاد بشكل كبير في جبهات مأرب الجنوبية. قد يهمك ايضاً وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من افشال أكثر من هجوم شنته القوات الحوثية، واحبطت كل محاولات الحوثيين التقدم والسيطرة على مواقع جديدة.

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