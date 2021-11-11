محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن الحالة الصحية للصحفي “العتمي ” بعد يوم من إصابته في تفجيرعدن.

كشفت مصادر مقربة، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للصحفي اليمني محمود العتمي، بعد يوم من إصابته في تفجير غادر شرقي العاصمة المؤقتة عدن، ونتج عنه وفاة زوجته بجنينها. وذكرت المصادر بان حالة الصحفي العتمي الصحية مستقرة. قد يهمك ايضاً وكان محافظ عدن أحمد لملس وجه بنقل الصحفي العتمي الى مستشفى خاص للعلاج على نفقة الدولة، مع وضع حراسة مشددة، على أن يتم نقله للعلاج في الخارج في حال قرر الأطباء ذلك. و أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين “بأشد العبارات” الجريمة المروعة وغير المسبوقة، التي استهدفت الصحفيين الاعزلين الزوجين رشا عبدالله الحرازي، ومحمود العتمي اثناء توجههما إلى المشفى في مدينة عدن أمس الثلاثاء.

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