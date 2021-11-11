دراسة عالمية: السعودية الدولة الأقل تكلفة عالميًّا لتملك المنازل

كشفت دارسة عالمية أجرتها شركة بريطانية متخصصة في العقارات، أن السعوديةَ الدولةُ الأولى عالميًّا في “القدرة التي يملكها المواطنون على تحمل تكاليف” شراء المنازل في عام 2021.
وأشارت دراسة “روفينج ميغاستور” إلى متوسط راتب سنوي يزيد قليلًا على “20355 دولارًا” (ما يعادل 76331 ألف ريال)، ومساحة 100 متر مربع بتكلفة “90774 دولارًا” (أي ما يزيد قليلًا على 340 ألف ريال).
وأجريت الدراسة في 109 دول حول العالم، وتم خلالها مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة، إلى جانب عدد السنوات التي يستغرقها شراء منزل مساحته 100 متر مربع بمتوسط الراتب السنوي.
أفضل 10 دول لشراء منازل بأسعار مناسبة:
1- السعودية
2- جنوب إفريقيا
3- أمريكا
4- بورتا ريكو
5- الإمارات
6- فلسطين
7- عمان
8- أيسلندا
9- قبرص
10- قطر
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 08:37 AM
أجريت في 109 دول حول العالم وتم خلالها مراعاة متوسط الدخلدراسة عالمية: السعودية الدولة الأقل تكلفة عالميًّا لتملك المنازل
كشفت دارسة عالمية أجرتها شركة بريطانية متخصصة في العقارات، أن السعوديةَ الدولةُ الأولى عالميًّا في “القدرة التي يملكها المواطنون على تحمل تكاليف” شراء المنازل في عام 2021.
وأشارت دراسة “روفينج ميغاستور” إلى متوسط راتب سنوي يزيد قليلًا على “20355 دولارًا” (ما يعادل 76331 ألف ريال)، ومساحة 100 متر مربع بتكلفة “90774 دولارًا” (أي ما يزيد قليلًا على 340 ألف ريال).
وأجريت الدراسة في 109 دول حول العالم، وتم خلالها مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة، إلى جانب عدد السنوات التي يستغرقها شراء منزل مساحته 100 متر مربع بمتوسط الراتب السنوي.
أفضل 10 دول لشراء منازل بأسعار مناسبة:
1- السعودية
2- جنوب إفريقيا
3- أمريكا
4- بورتا ريكو
5- الإمارات
6- فلسطين
7- عمان
8- أيسلندا
9- قبرص
10- قطر
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