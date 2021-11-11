مستشفى يرفض علاج مواطنة.. والصحة تتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة مع بلاغ مواطنة رفض أحد المستشفيات علاجها وطلب منها التوجه إلى مستشفى خاص.

وقالت مقدمة البلاغ، أنا مواطنة أعاني من مشكلة صحية ورفض المستشفى علاجي وطلب مني أن أتوجه إلى المستشفيات الخاصة، وأنا ليس لديّ إمكانات للعلاج في مستشفى خاص فأين حقي في العلاج؟

من جانبها طلبت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» عبر موقع تويتر، من مقدمة البلاغ تزويدها بكل المعلومات والتفاصيل عبر الرسائل الخاصة.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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