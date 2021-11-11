مهمة صعبة للإمارات وفرصة أخيرة لسوريا أمام العراق

محمد بن مسعود - الدمام - ستكون مهمة الإمارات صعبة على أرض كوريا الجنوبية اليوم الخميس في مسعاها إلى تحقيق فوزها الأول في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2022، ضمن منافسات الجولة الخامسة التي تشهد مباراة مصيرية لسوريا أمام العراق.

وستسعى الإمارات إلى خطف أول ثلاث نقاط بعد خسارة وثلاثة تعادلات، أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي تميل الكفة لصالحه في المباريات الرسمية والودية بينهما.

فمن أصل 21 مباراة منذ العام 1980، فاز «محاربو التايجوك» 14 مرة في مقابل ثلاث مرات للإمارات، وأربعة تعادلات.

وتنتظر منتخب سوريا اليوم الخميس في الدوحة مواجهة مصيرية أمام مضيفها العراقي، إذ ستحدد نتيجتها مهمة سوريا في المباريات المستقبلية لـ«نسور قاسيون» الذي يحتل المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة مقابل ثلاث نقاط للمنتخب العراقي في المركز الخامس.