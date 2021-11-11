الاتحاد البحريني لكرة القدم يجتمع مع شركة مشغلة لـVAR

محمد بن مسعود - الدمام - عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، اجتماعا تنسيقيا مع مجموعة (بدر كيكسو)، وذلك في مقر الاتحاد، بحضور نائب رئيس الاتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة.

ويعد الاجتماع التنسيقي مع مجموعة (بدر كيكسو)، بصفتها إحدى الشركات المشغلة لتقنية VAR، إذ قدمت المجموعة عرضا مرئيا حول خصائص شركة تقنية VAR، والتفاصيل المتعلقة بتشغيلها، كما حضر الاجتماع ممثلون من شركة slomo tv، وهي الشركة المعنية ببرنامج التقنية VAR.

وجاء الاجتماع بهدف الاطلاع على خصائص تقنية VAR وسبل تطبيقها، إذ أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، سعي الاتحاد المستمر لمتابعة سبل تطبيق التقنية في ملاعبنا، عبر مناقشة التفاصيل الإدارية والفنية المتعلقة بتطبيقها، مشيرا إلى حرص الاتحاد على مواكبة مستجدات السلك التحكيمي بما يضمن تحقيق نجاحات ومكتسبات إضافية لمسابقاتنا الكروية، منوها بالجهود التي تقوم بها الأطراف كافة نحو إدخال التقنية في ملاعبنا، مبينا أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد خلال الفترة الحالية في هذا الإطار.

حضر الاجتماع أيضا من جانب الاتحاد البحريني لكرة القدم: عضو مجلس الإدارة محمد رشدان، الأمين العام راشد الزعبي، رئيس لجنة الحكام خليفة الدوسري، مستشار لجنة الحكام عبدالرحمن عبدالخالق ورئيس قسم شؤون الحكام جاسم محمود، ومن جانب مجموعة (بدر كيكسو): الرئيس التنفيذي حسن بدر كيكسو، أحمد بدر كيكسو وعبدالله بلال.