لجنة عدائي البحرين تنظم سباق كريدي مكس غراند بري السنوي

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى سباقها السنوي «كريدي مكس غراند بري» لمسافات 5 و10 و15 كلم والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 22 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد انطلق السباق من شارع الغوص بمحافظة المحرق وبحضور محبي رياضة الجري من الجنسين ومن مختلف الجنسيات في مملكة البحرين وفي اجواء رياضية تحلت بروح المنافسة الشريفة والحماس بين المتسابقين والمتسابقات.

وأعربت لجنة عدائي البحرين عن تقديرها للتعاون المستمر والدعم اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من كريدي مكس والذي ساهم بتحقيق أجواء تنافسية مميزة للمشاركين في السباقات.

كما تعلن اللجنة على فتح التسجيل لسباق الأطفال والذي سيقام بتاريخ 13 نوفمبر 2021 في حلبة البحرين الدولية، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر موقع اللجنة www.brr.bh أو من خلال الرابط بصفحة الإنستغرام للجنة على @bahrainroadrunners.