جلسة حوارية بعنوان «توظيف الفن في الكتب التعليمية والروائية» مع الفنانة الكويتية «حنين الربيع»

محمد بن مسعود - الدمام - كتبت: مروة علي يوسف

الفن اليوم ليس كسابق عهدِه؛ فقد أخذ يتطور على مر العصور، واتّخَذ لنفسه أشكالًا عديدة، وأخذ يتوسع ويتمدد لعدة فروع. فاليوم، الفن أصبح مُتصلًا اتصالًا عريقًا بالعلم، والتكنولوجيا، والدين، والأدب وغيرها من مجالات الحياة. وفي عصرنا هذا فَتَح الفن لنفسهِ بابًا جديدًا حيث أصبح يُوَّظف بشكل تفاعلي في الكتب التعليمية والروائية.

وعليْه، فقد قامت مجموعة من طالبات برنامج الفنون والتصميم بجامعة البحرين تحت إشراف الدكتورة سماء الهاشمي بتنظيم جلسة حوارية يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر عام 2021م عبر منصة زووم بعنوان «توظيف الفن في الكتب التعليمية والروائية» مع الفنانة الكويتية «حنين الربيع» التي ألفت ثلاثة كتب رسم تعليمية، ورسمت وصممت أكثر من أربعة وعشرون غلافًا للكتب والروايات، كما أنها حاصلة على رُخصة مدرب معتمد من الأكاديمية العالمية للتدريب.

وتضمنت الجلسة محاور عديدة أبرزها وأهمها كيفية دمج الفن مع الكتب التعليمية لجعلها تُحّف فنية تجذب القُراء والمتعلمين، بالإضافة إلى كيفية تصميم أغلفة الكتب والروايات ومراحلها، وكيفية معرفة الحقوق الفنية وحمايتها.

وقد وضَّحت الفنانة «حنين الربيع» هذه النُقاط من خلال مشاركتها تجاربها الملهمة وخبراتها المفيدة ومعارفها القيمة، حيث وضحت بأن تصميم الغلاف يبدأ بمرحلة قراءة محتوى الغلاف والرسم على حسب طلب الزبون مع وضع بصمتها الفنية، كما وضحت بأن للأسلوب دور مهم جدًا في كتب الرسم التعليمية؛ فكُلما كان مُبسطًا أكثر كلما زادت مبيعاته. وأخيرًا، قامت الفنانة بتوضيح أهمية وجود عقدًا من نُسختين بين المؤلف والرسام أو المصمم لكي لا تضيع حقوقه الفنية.

وفي ختام الجلسة، وجه طلبة الفنون والتصميم خالص الشكر للفنانة «حنين الربيع» لتلبيتها الدعوة ومشاركتهم خبرتها الفنية ونصائحها. وتمنوا لها كل التوفيق والاستمرار بالنجاح.