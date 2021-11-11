محمد بن مسعود - الدمام - دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار حي «مدينة الصدر»، تكون مدخلا لإعمار العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
واطلع الكاظمي خلال جولة في شارع الفلاح وسط حي «مدينة الصدر»، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
والتقى خلال جولة راجلة عددا من المواطنين الذين هنأوه بـ»السلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامته في المنطقة الخضراء ليلة الأحد الماضي».
ووجه الكاظمي الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يطلق حملة لإعمار بغداد من وسط حي «مدينة الصدر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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