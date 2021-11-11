التحالف يشن ضربات جوية على معسكرات حوثية في صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية على معسكرات ومواقع حوثية في صنعاء.

ودوت انفجارات عنيفة في مخازن وورش تصنيع تابعة للميليشيات في صنعاء، وفق قناة العربية.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تجمعات وتعزيزات الميليشيا في جبهات محافظة مأرب وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

جاء ذلك اتساقًا، مع مباشرة قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوما واسعا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في جبهات محافظة مأرب، وفق موقع «سبتمبر نت».

وسياسيًا، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين يستغلون الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر ويستخدمونهم كوقود لمعاركهم وتنفيذ سياسات إيران.

وأضاف الإرياني: «أن استخدام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأطفال في العمليات العسكرية لم يقتصر على استدراجهم وتجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم بلا رحمة في خطوط النار، فقد استخدمت الميليشيا آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، وتنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية، والتجسس وجمع المعلومات».

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