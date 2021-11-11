بايدن يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية بيلاروس وأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في واشنطن الوضع على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، فضلا عن ذلك الوضع في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وذكر البيت الأبيض في بيان، أن” الزعيمان ناقشا الوضع الإنساني على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء تدفق الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ذلك بحثا التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

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وأضاف البيان، أن بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أكدا خلال اللقاء أيضا على مواصلة حفاظهما على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيرلندا الشمالية، كما ناقشا جائحة فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ والبنية التحتية.

وتوجه آلاف المهاجرين نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، منذ يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّا على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا على خلفية الانتخابات التي شهدتها البلاد.

واقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس. أما المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيتر ميوللير، فقال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن بلاده حذرت السلطات البيلاروسية بشأن احتمال إغلاق حركة عبور الحدود بشكل كامل.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض أول حزمة عقوبات على بيلاروس في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية في مينسك، والتي وصفتها المعارضة بالمزورة، ودعا الرئيس الكسندر لوكاشينكو إلى بدء حوار وطني شامل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروس تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان.