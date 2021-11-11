محمد بن مسعود - الدمام - خسارة كبرى.. استشهاد مراسل الإعلام الحربي أثناء تغطيته للمعارك المشتعلة على تخوم مدينة مأرب ( صورة)

أفادت مصادر عسكرية بإستشهاد المراسل العسكري في الجيش الوطني خلال الساعات الماضية اثناء تغطيته للمعارك المشتعلة على تخوم مدينة مأرب شمال شرق اليمن . وقالت المصادر أن المراسل العسكري عبدالله الهدية المكلف بمرافقة مسلحي القبائل استشهد جنوب مدينة مأرب. قد يهمك ايضاً وأوضحت المصادر أن الهدية كان يقوم بتزويد وسائل إعلام التحالف العربي بالمعلومات والفيديوهات الميدانية، وتغطية الجبهات اعلاميا في الجانب العسكري. وكان المراسل الهدية من الإعلاميين النشطين الذين كان لهم دور بارز في الجبهة الجنوبية منذ بداية عاصفة الحزم.

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